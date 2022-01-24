Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönü kısmen trafiğe açıldı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli'nde, kar küreme ve temizlik çalışmalarının ardından İstanbul yönüne ulaşım, yolda kalan araçlar için kısmen sağlanmaya başladı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de trafik yoğunluğunun artmaması amacıyla bölgeye araç geçişine izin vermiyor.

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucunda Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönü kısmen trafiğe açıldı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından otoyolda kalan araçlar ağır şekilde ilerlemeye başladı.

Yoğun kar yağışının sürdüğü bölgede, ekiplerin otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki ulaşımı açma çalışmaları sürüyor.

Güzergahlara araç geçişine, çalışmaların devam etmesi nedeniyle hala izin verilmiyor.