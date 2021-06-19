Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı - Son Dakika

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip dorse ile çekiciyi ayırdıktan sonra itfaiyeden yardım istedi.

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Yaşar Demetgül yönetimindeki fabrika atığı yüklü 06 AF 9495 plakalı tırın dorse kısmında Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alışveriş merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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