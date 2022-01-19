Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.
Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına yol açıyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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