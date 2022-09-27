Sürücü Abdulkadir A. araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.