Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden Esat Y. idaresindeki 34 UF 6522 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Yeniçağa ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Arazide durabilen araçtaki sürücü ile Volkan T. ve Nedim C. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika