Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

Turizm öyle kötü halde ki! 3 günlüğüne adaya gelenlere 200 euro para verecekler

Bakanlık talimatı verdi! Belgesi olmayan artık bu 40 mesleği yapamayacak

Arazide durabilen araçtaki sürücü ile Volkan T. ve Nedim C. yaralandı.

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