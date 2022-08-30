Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde Lütfettin Eren idaresindeki 34 JU 2082 plakalı tır ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EOC 37 plakalı hafif ticari araç, 40 AE 533, 34 LH 4133, 66 DA 310 ve 34 LS 5784 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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