Bolu'da viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

26.08.2022 14:26
Bolu'da viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi tedaviye alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi tedaviye alındı.

Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden S.Y. idaresindeki 34 HM 1487 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulusu mevkisinde viyadükten devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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