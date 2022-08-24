Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

24.08.2022 15:16
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolda çalışma gerçekleştirildi.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu Yasin K'nin (31) üst araması ve eşyaları arasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı Gölbaşı'nda uyuşturucu denetimi yapıldı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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