Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.