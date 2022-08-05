Kazada yaralanan sürücüler Sedat T. ile Yusuf E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Faruk A. tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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