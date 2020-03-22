Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 34 BPN 174 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Düzce kesimi Ankara yönü Elmalık mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki sürücü Mehmet G, Dilşah ve Meral A. ile Fatih (4) ve Ayşe G. (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alınan yaralılar, hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.