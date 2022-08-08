Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı

08.08.2022 23:36
Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayan hafif ticari aracın iki otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayan hafif ticari aracın iki otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul yönünde seyreden Aslan Y. idaresindeki 71 EC 525 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu Turaplar mevkisinde İlhan K. yönetimindeki 34 AN 4444 plakalı otomobil ile Nihat Y'nin kullandığı 45 YB 0126 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler kazayı yara almadan atlattı, bir otomobildeki Özlem K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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