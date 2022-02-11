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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

11.02.2022 10:06

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda yavaş seyrediyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

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Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor - Son Dakika
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