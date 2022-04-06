Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

06.04.2022 10:32
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, görüşme mesafesinin düştüğü yolda yavaş seyrediyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları için uyarıyor.

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Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor - Son Dakika


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