Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kesiminde Tır ile Minibüsün Çarpışması Sonucu 5 Kişi Öldü, 3 Kişi...
17 dakika önce
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu
'nun Düzce
kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:42 Kaynak: AA
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