Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor

07.07.2022 18:38
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor - Son Dakika
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