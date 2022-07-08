Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

08.07.2022 20:34
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin kullandığı araçlar, otoyolun Düzce ve Bolu geçişlerinde Ankara yönünde akıcı trafiğe neden oluyor.

Araç yoğunluğu, Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde devam ediyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yoğun trafiğin gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor - Son Dakika
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