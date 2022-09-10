Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'den kısa kısa

10.09.2022 17:30
Kocaeli'den kısa kısa

Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü kavşağı mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan K.P. ile G.P, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gölcük'te esrar ve Hint keneviri yakalandı

Gölcük ilçesinde ormanlık alanda 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki ormanlık alanda uyuşturucu bulunması üzerine operasyon başlatıldı.

Yapılan aramada, 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
15:17 Türk YouTube fenomeni Avusturya'dan sınır dışı edildi! "Böyle giyinerek abdest kaçırıyorsun" demişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 17:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement