Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

11.09.2022 17:40
Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara yönünde seyreden F.A. idaresindeki 42 V 7271 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 34 MG 6794 plakalı otomobil, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında çarpıştı.

Kazada F.A'nın kullandığı araçta bulunan Z.F. ve G.I. yaralandı.

Yaralılardan G.I. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi, diğeri ayakta tedavi edildi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'den kısa kısa Kocaeli'den kısa kısa Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:59 Şarkıcı Tuğba Yurt, sanatçıları hedef alan akıma tepki gösterdi: Son bulsun
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 17:40:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement