Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

08.09.2022 17:46
Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde, A.K. (50) idaresindeki RH 840-A0 plakalı yolcu otobüsü ile M.B. (43) yönetimindeki 34 CBS 639 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerle otobüs arasına sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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