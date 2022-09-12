Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı

12.09.2022 17:04

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Çınarlıdere Viyadüğü'nde tır, hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, araçlar hasar gördü.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika
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