İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, araçlar hasar gördü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika

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