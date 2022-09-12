Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı

12.09.2022 14:48

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.

Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında 51 BE 111 ve 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri ile 41 AIY 250 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Kazadan yara almadan kurtulan çok sayıda yolcu, orta refüjdeki güvenli alanda bekletiliyor.

Ankara yönündeki ulaşım, tek şeritten sağlanıyor.

YORUMLAR
500
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement