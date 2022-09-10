Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj bölümündeki çantada 2,5 kilogram esrar bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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