Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

10.09.2022 17:40
Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj bölümündeki çantada 2,5 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'den kısa kısa Kocaeli'den kısa kısa Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sona erdi Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sona erdi
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 17:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajındaki çantada 2,5 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement