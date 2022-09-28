Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

28.09.2022 15:12
Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde düzenlenen operasyonda 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde düzenlenen operasyonda 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Otoyolun İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 158 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün buldu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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