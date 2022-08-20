Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika

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