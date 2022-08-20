Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

20.08.2022 11:20
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze mevkisinde Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 KB 612 plakalı otomobil, bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı - Son Dakika
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