Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

19.04.2022 12:37

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Çenedere Viyadüğü'nde Uğur K. idaresindeki 34 UB 5031 plakalı tır, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın çekici kısmında yangın çıktı.

Kazada yaralanan şoför, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi ekiplerince söndürülürken, tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Görgü tanığı Musa Şahin, önünde ilerleyen tırın kaymaya başladıktan sonra bariyerlere çarparak makasladığın ve yandığını belirterek, kendisinin de tıra çarpmamak için frene basınca kaymaya başladığını ve makasladığını kaydetti.

Şahin, şoförü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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