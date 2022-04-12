Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde demontaj çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde demontaj çalışması

12.04.2022 13:05
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde demontaj çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı ile Sapanca kavşakları arasında Arifiye mevkisinde trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle 13 ve 14 Nisan'da 00.00 ile 05.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı ile Sapanca kavşakları arasında Arifiye mevkisinde trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle 13 ve 14 Nisan'da 00.00 ile 05.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Adapazarı ile Sapanca kavşakları arasında Arifiye mevkisinde, TEİAŞ'a ait boşta bulunan mevcut enerji nakil havai hatları için TEİAŞ ekipleri tarafından söküm çalışması yürütüleceği belirtildi.

Çalışmaların 13 ve 14 Nisan'da 00.00-05.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, bu zaman diliminde otoyolun belirtilen kesiminde ulaşımın iki yönlü olarak 10-15 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

YORUMLAR
500
Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti Sinop'ta jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

Anadolu Otoyolu, Arifiye, Sakarya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde demontaj çalışması - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde demontaj çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement