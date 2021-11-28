Kazada yaralanan araçtaki yolcular A.Ö. (57) ve N.Ö. (66), sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu 'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tırdaki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar