Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

19.08.2022 16:34
Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı kamyon, otoyolun Alancuma mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Aynı yönde seyreden Muzaffer Kurt kontrolündeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, savrulan kamyonun altına girdi.

Kazada, sürücü Kurt olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Nevin O, Güzide Ş, Emine O, Seyfettin Ş. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Muzaffer Kurt, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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