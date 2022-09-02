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Kazada yaralanan sürücüyle ablası Gamze Keskin ve çocukları Tunahan, Fatma Buğlem ve Mustafa Rüzgar Keskin, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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