Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

02.09.2022 10:56

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde Göktay Çavuşlu'nun (32) kullandığı 34 PCE 97 plakalı otomobil yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan kanaldan 96 metre sürüklenmesinin ardından ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aracın sağ ön koltuğunda oturan sürücünün babası Şinasi Çavuşlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüyle ablası Gamze Keskin ve çocukları Tunahan, Fatma Buğlem ve Mustafa Rüzgar Keskin, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin Tokat'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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