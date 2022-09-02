Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu

02.09.2022 11:35
Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı. Otomobilin bir ağaca çarparak durabildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Akyazı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktay Çavuşlu ailesi ile Tokat'tan, İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve Göktay Çavuşlu idaresindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı. Burada yaklaşık 90 metre sürüklenen otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinde sıkışan Gamze Keskin, Tunahan Keskin, Fatma Buğlem Keskin, Mustafa Rüzgar Keskin ve sürücü Göktay Çavuşlu sıkıştıkları bölgeden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Şinasi Çavuşlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında 1'i ağır toplam 5 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, hayatını kaybeden Şinasi Çavuşlu ise araç içerisinde sıkıştığı bölgeden çıkartılarak morga gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu İSTANBUL-BAKAN VARANK: GÜÇLÜ ÜST YAPILARIN İNŞASI ANCAK GÜÇLÜ ALTYAPILARIN İNŞASIYLA MÜMKÜN İSTANBUL-BAKAN VARANK: GÜÇLÜ ÜST YAPILARIN İNŞASI ANCAK GÜÇLÜ ALTYAPILARIN İNŞASIYLA MÜMKÜN
Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'tan, İstanbul'a giden aile kazada yok oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement