Olay, Anadolu Otoyolu hendek geçişi Hacimbey Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.P. idaresindeki 16 ALG 571 plakalı tırın dorse lastiğinin patlaması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lastiği patlayan tır alev alev yandı - Son Dakika

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