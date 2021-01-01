Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak - Son Dakika

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak

01.01.2021 17:25
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yapılacak yeni gişenin ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yapılacak yeni gişenin ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyoldan giriş çıkışları sağlayacak proje için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Proje kapsamında D-100 kara yolu, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının da birbirine bağlanacağını aktaran Yüce, şehrin kuzey bölgesine giden araçların projenin tamamlanmasıyla şehir içi trafiğine de katılmayacağını kaydetti.

Yeni gişenin yapılacağı Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Yüce, "Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin kalkınması ve yenilenmesi için çalışıyoruz, pek çok bölgede projelerimiz aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de Pekşenler'den şehrimize bağlanacak yeni otoban girişleri projesi. Sakarya'mıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban girişi için yaklaşık 1,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Proje çizimlerini ve fizibilite çalışmalarını hazırladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüze sunduk. Genel Müdürlüğümüz 29 Aralık 2020 Salı günü belirlenen güzergahlardaki otoban gişe giriş çıkışları için gerekli olan ihaleyi gerçekleştirdi. Şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

"Kamulaştırma çalışmalarına başladık"

Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi marifetiyle gerçekleştirileceğini kaydeden Yüce, şöyle devam etti:

"2 bin 500 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yol ile D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceğiz. Proje için ihtiyaç duyulan ve 20 milyon lira değerinde olan yol ve gişe bölgelerinin kamulaştırma işlemleri için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza başladık."

"Sakarya lojistik gücünü artıracak"

Sakarya'nın konum olarak çok avantajlı bir şehir olduğunu ve yeni gişeyle lojistik anlamda büyük güç kazanacağına değinen Başkan Yüce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin lokomotifi olan bir bölgede yer alıyoruz. Yapılacak yeni gişeyle Sakarya'yı şehir içi trafiğinin de yükünü azaltarak otoyollara bağlayacağız. Böylece OSB'lerle otoyollar arasında alternatif bir güzergah oluşturacağız. Bu proje ile Karasu Limanın hinterlandının gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca şehrimizin kuzey ve güney ilçeleri için alternatif bağlantı yolu oluşturacak ve ulaşımı kolaylaştıracağız. D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki trafik yoğunluğunu dengeleyerek şehir giriş çıkışlarında yaşanan trafiği minimuma indireceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak - Son Dakika


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