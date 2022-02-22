Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yeni gişe projesi çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yeni gişe projesi çalışmaları başladı

22.02.2022 19:02
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yeni gişe projesi çalışmaları başladı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Erenler geçişinde yapılacak yeni gişenin çalışmalarına başlandı.

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Erenler geçişinde yapılacak yeni gişenin çalışmalarına başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, D-100 kara yolu, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının da birbirine bağlanacağı projenin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün 29 Aralık 2020 Salı belirlenen güzergahlardaki otoban gişe giriş çıkışları için gerekli olan ihaleyi gerçekleştirdiğini, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan güzergahlardaki 40 milyon liralık kamulaştırma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yüce, projenin Erenler Pekşenler bölgesinden başlayıp Bekirpaşa Kozluk mevkisinde kurulacak yeni gişelerde son bulacağını ifade etti.

Proje kapsamında Adapazarı, Erenler, Serdivan ve kuzey bölgesine girişte zaman kazandıracak yeni gişeler inşa edileceğini belirten Yüce, "Transit ulaşım, lojistik ve ticaret ağına değer katacak, Karasu Limanı ve tüm OSB'lere alternatif oluşturacak 2 bin 500 metrelik bu yol aynı zamanda trafiğin kent merkezine dengeli şekilde dağılmasını sağlayacak. 75 milyon liralık maliyetli proje, şehirlerarası Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 yollarını şehrin ana damarlarına bağlayarak lojistik ağına alternatif olacak." diye konuştu.

Bu projeyle transit ulaşım ve ticari güzergahlarda bir numara olacaklarını dile getiren Yüce, "2 bin 500 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yol ile D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceğiz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: 3 kişinin öldüğü olayda şüphelinin ifadeleri ve ayrıntılar ortaya çıktı Son dakika haberi: 3 kişinin öldüğü olayda şüphelinin ifadeleri ve ayrıntılar ortaya çıktı

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Erenler, Gişe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yeni gişe projesi çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:11:01. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yeni gişe projesi çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement