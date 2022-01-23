Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğun kar nedeniyle farklı noktalarda meydana gelen zincirleme trafik kazaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.
İstanbul istikameti Adapazarı gişeleri mevkisindeki farklı noktalarda otobüs, tır, kamyon ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda yaralı olup olmadığını kontrol ediyor.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamazken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul yönüne giden araçlar, Adapazarı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Karayolları ekiplerinin araçların kaldırılması, kar küreme ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde zincirleme kazalar nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika