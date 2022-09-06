İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan Sedat Çetinkaya ile diğer kamyonetin sürücüsü Muhammed Irmak ve beraberindeki Zübeyir Kolbaşı'yı bulundukları yerden çıkardı.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Plastik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tuzla'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.