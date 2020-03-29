Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin kapatılmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları ve ek tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Kurul, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin İzmit'e girişlerinin kapatılmasına, Kandıra ve Körfez turnikelerinin ana giriş ve çıkış güzergahı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi.