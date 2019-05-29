Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolunda devrilen tanker ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolunda devrilen tanker ulaşımı aksattı

46 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolunda devrilen tanker ulaşımı aksattı, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Dilovası kesimi İstanbul istikametinde Müslüm Ö. idaresindeki 71 AAE 635 plakalı mazot yüklü tanker refüje devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine kara yolları, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hafif yaralandığı kazada, tankerdeki yakıt yola aktı. Otoyolun Ankara istikameti, polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Güvenlik önlemi alan kara yolları ekiplerince yolda temizlik çalışmaları yapılıyor.
Ayrıca kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde de ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:05 Kaynak: AA
Kocaeli, Ankara, Dilovası, Güncel
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