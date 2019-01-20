Son Dakika Haberleri: Anadolu Oyuncak Müzesi, 514 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Anadolu Oyuncak Müzesi, 514 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

4 dakika önce

Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesini geçen yıl 514 bin 928 kişinin ziyaret ettiği bildirdi.

Anadolu Oyuncak Müzesi, 514 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı, System.String[]
Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesini geçen yıl 514 bin 928 kişinin ziyaret ettiği bildirdi.

Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dokuma Park'ta oluşturulan müzede 13 binden fazla oyuncak sergileniyor. Bazı yarışmalarda ödül kazanan müze, hatıraları süsleyen birçok oyuncağı barındırıyor.

Özellikle tatil günlerinde ziyaretçilerin uğrak yeri olan müze, atölye çalışmaları ile de büyük ilgi görüyor. Çocukların ebeveynleriyle keyifli saatler geçirmesini sağlayan oyuncak atölyesinde de çeşitli oyuncaklar yapılıyor.

Geçen yıl 514 bin 928 ziyaretçi ağırlayan Anadolu Oyuncak Müzesindeki oyuncaklar 15 ayrı bölümde sergileniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:12 Kaynak: AA

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