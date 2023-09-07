Anadolu Parsı doğada görüntülendi - Son Dakika

Anadolu Parsı doğada görüntülendi

Son Güncelleme: 07.09.2023 20:42

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Parsı, fotokapanlarla doğada görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla, Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu Parsı görüntülendi.

NESLİ TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

DKMP'nin, X sosyal medya hesabından, fotokapanlarla görüntülenen Anadolu Parsı'na ilişkin paylaşım yapıldı. Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı'nı, doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalara yılmadan devam edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde, 1974 yılından sonra ilk kez 2019'da fotokapanlar ile görüntülendiği hatırlatıldı.

Anadolu Parsı Doğada Görüntülendi
Anadolu Parsı'nın en net ve güncel fotoğrafı

GÖRÜNTÜ BÜYÜK HEYECAN UYANDIRDI

Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu Parsı'nı, görüntülemenin büyük heyecan uyandırdığı ve sevinç kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan 'Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeliler Girişimi' uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planı ülkemize uyarlanırken, diğer yandan 'Anadolu Parsının Eylem Planı' kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlardan elde edilen veriler Pars eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz."

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Parsı doğada görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Parsı doğada görüntülendi - Son Dakika
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