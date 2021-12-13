Üye Girişi
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

13.12.2021 17:27

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya:

"Pars hep dağlardaydı, nesli hiçbir zaman tükenmedi"

"Ülkemizin Trakya Bölgesi haricinde hemen her bölgesinde Parsa rastlayabilirsiniz"

"Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan popülasyonlarının da, bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir"

TRABZON - Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi.

Terman kameralar ile görüntülenen Anadolu Parsı ile ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Parsın hep dağlarda olduğunu ve hiçbir zaman neslinin tükenmediğini söyledi. Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği ile ilgili bilgi vermekten kaçınan Prof. Dr. Şağdan Başkaya,

bugün ülkemizde, Trakya Bölgesi haricinde bütün bölgelerimizde Parsın yaşadığına dair kanıtlar elde ettiklerini belirtti.

Başkaya, Pars popülasyonlarının giderek daha da iyileştiğini gözlemlediklerini, bugün, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine ilaveten, Güney Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun birçok yerinde de Pars'ın yaşadığına dair iz, belirti, fotoğraf ve filmler elde ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır Parsın ülkemizde yaşadığına dair basın açıklamaları yapan Prof. Dr. Başkaya, 2004 yılında yayınlanan bilimsel makalesinde Parsın Doğu Karadeniz Dağlarında yayılış gösterdiğini ayak izlerinden ortaya koyduklarını belirtti. Prof. Dr. Başkaya, "Bugün ise ülkemizin Trakya Bölgesi haricinde hemen her bölgesinde Parsa rastlayabilirsiniz" dedi.

"İki doktora tezi yapıldı"

Pars popülasyonları üzerine, Kuzeydoğu Anadolu'daki; Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan ve Bingöl yörelerinde, iki adet Doktora tez çalışmasının, KTÜ'de, 2018 yılında tamamlandığını belirten Başkaya, "Tek sorun, kamuoyunun Pars ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilememiş olmasıdır" diye konuştu.

"Gizli ve güçlü bir yırtıcı"

Başkaya, "Pars kendini çok iyi saklayabilen, aslan kükremesi gibi uzaktan duyulan bir ses çıkarmadan tek başına avlanarak yaşayan bir yırtıcıdır. Birçok yerde insan yerleşim alanlarına yakın yaşamalarına rağmen çok fazla görüntü vermezler. Issız yerlerde gündüz de hareket etseler, genellikle geceleyin faaldirler. Erkekleri, çiftleşme döneminde dişi ile buluşurken diğer dönemlerde yalnız yaşar. Dişileri ise, yavruları tek başına büyüttüğü için, eğer varsa, yavrularıyla birlikte yaşamaktadır. Yani, Pars'lar, kurtlar gibi grup veya sürü oluşturmazlar. Parsın besinini oluşturan türlerden; Kızıl keçi, Kara keçi, Karaca, Geyik, Yaban domuzu ve Yaban tavşanı gibi türlerin popülasyonlarında yaşanan iyileşme, Pars popülasyonlarının da iyileşmesini sağlamaktadır. Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan popülasyonlarının da, bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir" şeklinde konuştu.

"Parsın korunması planlı yönetimle olur"

Anadolu Parsı türünün korunması ile ilgili olarak ise Başkaya "Parsın korunması için dar alanların kesin koruma alanı ilan edilmesi yerine, büyük alanlarda, birbirine bağlı ekosistemlerde yapılacak olan bütün türleri dikkate alan planlı ormancılık, planlı hayvancılık, planlı yaban hayatı yönetimi ve planlı avcılık yönetimi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Öğretim Üyesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi 17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler 17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi 17:14 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

Son Dakika Haberleri
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak partisinden ihraç edildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:06 Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu
17:05 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
16:32 Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak partisinden ihraç edildi İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak partisinden ihraç edildi         
17:22
Beşiktaş'a "Güneş" doğacak! Deneyimli hoca tası tarağı toplayıp İstanbul'a geldi Beşiktaş'a "Güneş" doğacak! Deneyimli hoca tası tarağı toplayıp İstanbul'a geldi         
17:16
Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:06
Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
16:04
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 17:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement