Anadolu Parsı'nın Neslinin Tükenmediği Kanıtlamak İçin Bilecik'e Geldiler

Anadolu Parsı'nın neslinin tükenmediğini kanıtlamak üzere Bilecik'e gelen ve aralarında bir de Alman'ın bulunduğu heyet çalışmalarına başladı.

Anadolu Parsı'nın neslinin tükenmediğini kanıtlamak üzere Bilecik'e gelen ve aralarında bir de Alman'ın bulunduğu heyet çalışmalarına başladı.



Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Program Başkanı Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım, Airbus GmbH Almanya Makine Mühendisi Mehmet Kürşat Metin, Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölüm Öğrencisi Mustafa Özgün; Osmaneli'nde yaban hayatını ve ilçede görüldüğü iddia edilen Sırtlan ve nesli tükenen Anadolu Parsı (leopar) için araştırmalar yapmak üzere ilçeye geldiler. 4 kişilik araştırma ekibine ilçeyi tanıtan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye'deki en büyük kedi türü olan Anadolu Parsı'nın keşfinin, türün yok olmadığının kanıtlanmasının ötesinde, gelecek nesillere aktarılan en büyük miraslardan birisi olacağı söyledi.



"Anadolu Parsı'nın bu bölgede olma ihtimalinin bizleri heyecanlanırdı"



Osmaneli Belediye Turizm ve Tesisler sorumlusu Süleyman Çakar ise; "Hocalarımız Osmaneli doğası ile çok güzel ve bu güzelliği sağlayan harika orman ve doğal yaşam alanlarının birçok hayvan türüne ev sahipliği yapacak nitelikte olduğunu söylediler. Anadolu Parsının ve sırtlanın bu bölgede olma ihtimalinin kendilerini heyecanlandırırken, bu konuda çalışmalara başlayacakları olması bizleri heyecanlanırdı. İnşallah bu tür hakkında bulgulara ulaşırlar" dedi.



"Osmaneli-İznik-Yenişehir üçgeninde son günlerde görüldüğü ihbarı aldık"



Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım, Osmaneli-İznik-Yenişehir üçgeninde son günlerde görüldüğü ihbarı yapılan Anadolu Parsının bu bölgede izlenmesi için Osmaneli Belediyesi, Milli Parklar, Uludağ Üniversitesi birlikte bir proje yapılmasını planladıklarını anlattı. Öte yandan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin araştırmacı hocalara teşekkür ederek, milli parklar, üniversiteler ile birlikte Osmaneli'nde ormanlarda doğal yaşamın ve değişik hayvan türlerinin barındırması için her konuda destek vereceklerini söyledi. - BİLECİK

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