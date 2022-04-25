ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI - Son Dakika
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ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI

25.04.2022 09:06

TÜRKİYE'nin 81 ilinin zirvelerine tek başına tırmanan profesyonel dağcı Erdek Cennet (50), 57'nci tırmanışını Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki 1650 rakımlı Bacaklı Dağı'nın zirvesine çıkarak yaptı.

TÜRKİYE'nin 81 ilinin zirvelerine tek başına tırmanan profesyonel dağcı Erdek Cennet (50), 57'nci tırmanışını Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki 1650 rakımlı Bacaklı Dağı'nın zirvesine çıkarak yaptı. 81 ilde tırmanış yaparak 'Anadolu Parsı' unvanını almak isteyen Erdek Cennet, Everest Dağı'nın zirvesine de tırmanmak istediğini söyledi.

Dağcılık ve spor tırmanış hakemliği de yapan Erdek Cennet, 5 yıl önce solo alpinist olmaya karar verdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan 81 ildeki zirveleri tamamlayan solo alpinistlere 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi için tek başına tırmanışlara başlayan Cennet, 57'nci zirvesini Alaplı ilçesinde bulunan bin 650 rakımlı Bacaklı Dağı zirvesine tırmanarak yaptı.

3 GÜNDE 4 ZİRVE

3 günde sırasıyla Kocaeli Kartepe, Sakarya Keremali Dağı, Düzce Kardüz Dağı ve Zonguldak Bacaklı Dağı zirvelerine tırmanan Cennet, projesinin 81 ildeki en yüksek rakıma tırmanış yapacak solo alpinistlere unvan verilmesi yönünde bir ilk olacağını söyledi. Zonguldak'taki doğal güzelliklerin de doğa yürüyüşü yapanlar kişilerce görülmesi gerektiğini belirten Cennet, '81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı unvanı projesi, ülkemizde hem geniş kapsamlılık anlamında hem de unvan verilmesi yönünde bir ilk. 81 ilimizdeki en yüksek rakıma tırmanış yapacak solo alpinistlere, Anadolu Parsı unvanı verilmesi yönünde bir projedir. Bu kapsamda 57'nci ilim Zonguldak, 57'nci zirvem 1650 metrelik Bacaklı Dağı zirvesidir' dedi.

EVEREST'TE BİR GECE

Çıkılmamış veya iz haritası oluşturulmamış dağlara tırmanarak daha sonra tırmanış yapacaklar için harita oluşturduğunu söyleyen Cennet, 'Benim şuanki hedefim, 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirip, unvan alınması yönünde girişimlerde bulunmak. Daha sonra dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağa 117 gün gibi kısa sürede çıkıp Everest dağının zirvesinde çadır kurup, Türk ve dünya dağcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirmektir' diye konuştu.

ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI
ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI
ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI
ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Toros Dağları, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI - Son Dakika
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