'ANADOLU PARSI' OLMAK İÇİN 67'NCİ ZİRVESİNİ NİĞDE'DE YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

'ANADOLU PARSI' OLMAK İÇİN 67'NCİ ZİRVESİNİ NİĞDE'DE YAPTI

13.07.2022 09:49

TÜRKİYE'nin 81 ilinin zirvelerine tek başına tırmanıp 'Anadolu Parsı' unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet (50), 67'nci tırmanışını Niğde'deki Aladağlar'ın en yüksek dağı olan 3 bin 771 metre zirvedeki Kızılkaya'ya yaptı.

TÜRKİYE'nin 81 ilinin zirvelerine tek başına tırmanıp 'Anadolu Parsı' unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet (50), 67'nci tırmanışını Niğde'deki Aladağlar'ın en yüksek dağı olan 3 bin 771 metre zirvedeki Kızılkaya'ya yaptı.

Balıkesir'de yaşayan ve spor tırmanış il hakemliği yapan Erdek Cennet, solo alpinist olmaya karar verdi. Türkiye'de 81 ildeki zirveleri tamamlayan solo alpinistlere 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi için tek başına tırmanışlara başlayan Cennet, 67'nci zirvesini Aladağlar'ın en yüksek zirvesi olan 3 bin 771 metredeki Kızılkaya'ya yaptı. Türkiye'nin 67 kentinde en yüksek noktalara tırmanan Cennet, Türk dağcılığında herhangi bir unvan olmadığını kaydederken, "81 ilimizin en yüksek rakımlı zirvesine yapılacak tırmanışlar sonucunda 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi için proje geliştirdim. Şu anda 67'nci zirvemi gerçekleştirmiş bulunuyorum. 14 zirvem kaldı. Kısa sürede bu projeyi bitirip, Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na proje detaylarını gönderip, bu unvanın verilmesi için girişimlerde bulunacağım" dedi.

'TÜRKİ'YE'DE ZİRVE HARİTASI OLUŞTURACAĞIM'

Aladağlar'ın Kızılkaya zirvesinden manzaralar paylaşan Cennet, şöyle konuştu: "Zirveden fevkalade manzaralarla karşılaşıyorum. Dağcılıkla ilgilenenler için zor bir dağ. Buraya gelip kendilerini sınama yeri burası. Daha önce birkaç kez Aladağlar'a tırmanma girişiminde bulundum ancak hava şartları müsait değildi. Bugün nasip oldu. Muhteşem ötesi bir tırmanışı var. Çok dik bir alan. Proje kapsamında birçok ilki de gerçekleştirdim. Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metrede yüzde 11 oksijenin ölçüldüğü alanda 2 gece 3 gün kalarak, Türk dağcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdim. Art arda zirveler gerçekleştirdim. Buradan sonra Adana ve Mersin'de tırmanışlar yapacağım. Projemin zirvelerinde bir ilki daha gerçekleştireceğim. Zirvedeki taşları birleştirip, Türkiye'de ilk kez zirve haritası oluşturacağım"

YORUMLAR
500
Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve Ukrayna'dan tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ANADOLU PARSI' OLMAK İÇİN 67'NCİ ZİRVESİNİ NİĞDE'DE YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:24 Trafik polisinin örnek davranışı yürekleri ısıttı! Yaşlı amca için trafiği böyle durdurdu
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: 'ANADOLU PARSI' OLMAK İÇİN 67'NCİ ZİRVESİNİ NİĞDE'DE YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement