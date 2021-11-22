"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen dağcı 49'uncu tırmanışını Tokat'ta tamamladı - Son Dakika

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 49'uncu tırmanışını Tokat'taki Sivrin Dağı'na gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde Tokat'a gelen Erdek Cennet, olumsuz hava koşullarına rağmen 2 bin 385 rakımlı Sivrin Dağı'na tırmanışına başladı.

Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan dağın zirvesine ulaşarak proje kapsamındaki 49'uncu tırmanışını başarıyla tamamladı.

Profesyonel dağcı Erdek, AA muhabirine, Anadolu Parsı unvanını alma yolunda bir tırmanışı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tırmanış süresince hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen doğanın tadını çıkarmaya gayret ettiğini belirten Cennet, şöyle konuştu:

"81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı unvanı projemin 49. ili Tokat, 49. zirvem Sivrin Dağı, 2 bin 385 metre irtifayı başarıyla gerçekleştirdim. Sivrin Dağı'ndan Yıldız Dağı, Çamlıbel Dağı, Akdağ, Mamu Dağı, Topçam dağlarının sisli görüntüsü, Almus Barajı'nın ve Tokat ilimizim muhteşem görüntüleri ile beraber bulutların eşliğinde ve zirvede karın tadına bakmak olağanüstüydü. Ülkemizdeki alpinistler ve dağcıların, özellikle doğaseverlerin bu güzellikleri yaşamalarını isterim."