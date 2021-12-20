'ANADOLU PARSI' OLMAYI HEDEFLEYEN DAĞCI, KORU DAĞLARI'NA TIRMANDI - Son Dakika

DAĞCI Erdek Cennet, 'Anadolu parsı' unvanı projesi kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesindeki 726 metre yüksekliğinde Koru Dağları'na tırmandı.

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp 'Anadolu Parsı' unvanı almak için yola çıkan Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, 50'inci tırmanışını Keşan ilçesindeki Koru Dağları'nda gerçekleştirdi. Erdek Cennet, 'Anadolu parsı? unvanı almak için proje kapsamında 81 ildeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yaptığını belirterek, "Ülkemizde 81 ildeki 81 zirveye tırmanış yapacak olan solo alpinistlere (dağcı) 'Anadolu parsı' unvanı verilmesi yönünde hazırlık olan projem kapsamında 50'inci tırmanışımı Koru Dağları'nın en yüksek zirvesi olan Yerlisu zirve tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Ülkemizdeki görülmesi gereken Trakya Bölgesi'ndeki doğanın muhteşemliğini tüm doğaseverlerin yaşamalarını isterim. Yangın gözetleme kuleleri mevkiinden rota başlangıcıma ulaştım. Hava eksi eksi 2 dereceydi ve aşırı soğuk rüzgarda ormanlık alan yolundan 200 metre irtifa alarak ortalama 2 kilometrelik mesafeyi kuş sesleri, Ege Denizi'nin harika manzarası ve muhteşem doğasını yaşayarak Koru Dağları Yerlisu zirvesine ulaştım. Projem kapsamındaki 50'inci zirvemi, muhteşem ötesi manzaralar eşliğinde etkinlik başlangıç alanına gelerek başarıyla gerçekleştirdim" dedi.

'KORU DAĞLARI'NI YAŞAMAK ÇOK GÜZEL'

Koru Dağları'na tırmanmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Cennet, "Koru Dağları'nı yaşamak çok güzel. Projemdeki önemli hedeflerim dağcılığın insanlara verdiği özgüven ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmak, dağcılık sporunun vermiş olduğu dikkat, konsantrasyon, huzur, girişimci ve sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlamak. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağlarını geliştirmek. Yerli ve yabancı turistler aracılığı ile turizmin gelişimine katkı sağlamak. Dağcılık ve doğa sporları gibi yarışması olmayan sporlara yapılan yatırımların sonunda dostluk, birlik, beraberlik ve sevgi ön plana çıkmaktadır. Doğa bizi tamamlayan eksik parçamızdır" diye konuştu.