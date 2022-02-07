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"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı - Son Dakika

"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı

07.02.2022 10:48
"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 50'nci tırmanışını Kırşehir'in Baranlı Dağı'na gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 50'nci tırmanışını Kırşehir'in Baranlı Dağı'na gerçekleştirdi.

Kırşehir'e gelen Aydın, Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük'ün rehberliğinde Cacabey Meydanı, Cacabey Medresesi, halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarları ile bazı tarihi mekanları gezdi.

Meydanda gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, 10 yıldır dağcılık yaptığını, 5 senedir de profesyonel olarak tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 2 yıldır ise "Anadolu Parsı" unvanı alma yolunda 81 ilde 81 zirve tırmanışı için çalıştığını belirten Aydın, "Türkiye'de kadın olarak tekim. Burada 50'nci zirvemi yapacağım. Kırşehir'de Baranlı Dağı'na tırmanacağım. İnşallah bu sene bitirmeyi düşünüyorum. Finali Karadeniz'de, kendi memleketimde yapmayı düşünüyorum. Tırmanışlar her zaman keyifli oluyor. Kış ve yaz tırmanışları oluyor. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum." dedi.

Aydın, daha sonra Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük ve diğer dağcılarla Baranlı Dağı'na tırmanmak üzere Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyüne gitti.

Kuş Kalesi'nden itibaren dağın güneydoğu sırtından tırmanışına başlayan Aydın, karlı Baranlı Dağı'ndaki zorlu etkinliğini yaklaşık 5 saatte tamamladı.

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Toros Dağları, Kırşehir, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu Parsı' olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen kadın dağcı 50. tırmanışını Kırşehir'de yaptı - Son Dakika
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