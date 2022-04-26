"Anadolu Parsı" unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı - Son Dakika
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"Anadolu Parsı" unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı

26.04.2022 10:07

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 58'inci tırmanışını Bartın'daki Drazlar Zirvesi'ne gerçekleştirdi.

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 58'inci tırmanışını Bartın'daki Drazlar Zirvesi'ne gerçekleştirdi.

Balıkesir'de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Cennet, proje kapsamında Ulus ilçesine geldi.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Süphan'ın zirvelerine ulaşan Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan 1100 metre rakımlı Drazlar Zirvesi'ne ulaşarak 58'inci tırmanışını başarıyla tamamladı.

Profesyonel dağcı Erdek, gazetecilere, aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa tırmanışı yapmaya başladığını, bir süre sonra 81 ilde 81 zirveye ulaşma düşüncesi oluştuğunu anlattı.

Küre Dağları Drazlar Zirvesi tırmanışını da başarıyla tamamladığını aktaran Cennet, "Buranın doğası muhteşem. Dağcılık alanında çok güzel potansiyele sahip. Birbirinden güzel ve zorluk dereceleri farklı rotalar var. Ülkemizdeki dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen sporcularımızı Bartın ilimizdeki muhteşem ötesi güzelliğe, bu rotaya, manzaraya kesinlikle bekliyorum." dedi.

Anadolu Parsı unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı
Anadolu Parsı unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı
Anadolu Parsı unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı
Anadolu Parsı unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı
Anadolu Parsı unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı

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Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı Anadolu Parsı unvanı için Küre Dağları'nda zirveye tırmandı ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI ANADOLU PARSI? OLMAK İÇİN 57'NCİ ZİRVESİNİ ZONGULDAK'TA YAPTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu Parsı' unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Anadolu Parsı" unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı - Son Dakika
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