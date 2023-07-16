Anadolu parsının para karşılığında avlanmasına izin verildiği iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı "Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri" listesini yayınladı. Listede belirtilen hayvanların avlanması karşısında ödenecek ceza bedelleri sıralandı.

Listeyi paylaşan Bir Twitter kullanıcısı, avcıların belli bir ücret karşılığında soyu koruma altında olan Anadolu parslarını avlamanın serbest olacağını iddia etti.

İddiaya konu olan belgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandığı anlaşılıyor. Konu ile ilgili Milli Parklar'ın resmi hesapları incelendiğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında bir açıklama yayınladığı görüldü.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün iddiaların asılsız olduğu ve Anadolu Parsı'nın avına kesinlikle izin verilmediği belirten bir açıklama yaptığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Bazı medya organları ve sosyal medyada paylaşılan Av ve Yabani Hayvanları Tazminat Bedelleri" başlıklı tablo herhangi bir avlanma bedelini göstermemekte olup, aksine koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezasının yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir. Nesli tehlike altında ki en hassas türlerimizden olan Anadolu Parsı'nın avlanmasının kesinlikle yasak olduğunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda vardır."