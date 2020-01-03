Anadolu savunma sanayi kümelenmesi için adım - Son Dakika

Malatya Teknokent Anadolu Savunma Sanayi Kümelenmesi (SAHA Anadolu) ismi altında ASELSAN'a ve model fabrikalarına ziyaret gerçekleştirilecek.



Malatya İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,



"Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) girişimiyle yetkili kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir Meclis'in kurulmasının ardından Malatya Teknokent Anadolu Savunma Sanayi Kümelenmesi (SAHA Anadolu) için bir adım daha atıldı" ifadeleri kullanıldı.



Malatya TSO'nun öncülüğünde Malatya Teknokent'ten 6, Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) 21 firmanın yanı sıra İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi'nin temsilcilerinin katılımlarıyla ASELSAN'a ve model fabrikalarına ziyaret gerçekleştirilecek. - MALATYA